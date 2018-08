El Govern central preveu presentar els pressupostos a les Corts el novembre

El Govern central està decidit a presentar un projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2019 abans de final d'any, preferiblement el novembre, segons indiquen fonts de l'Executiu. S'obriria així la possibilitat que estiguessin aprovats el febrer, abans de la precampanya de les eleccions municipals i autonòmiques de maig.

El desig del president espanyol, Pedro Sánchez, és que aquests pressupostos es facin amb el sostre de despesa elaborat pel seu gabinet, que preveu 6.000 milions d'euros més de despesa no financera que els comptes del 2018 aprovades per l'Executiu de Mariano Rajoy.

El problema és que l'acord sobre el sostre de despesa aprovat pel Consell de Ministres de Sánchez va ser rebutjat el juliol pel Congrés i, tot i que Sánchez intenti de nou l'aval de la cambra baixa, el PP podria vetar-los de manera irreversible al Senat –on té majoria absoluta– gràcies a una reforma que Rajoy va dur a terme el 2012 de la Llei d'estabilitat pressupostària.

Per tornar a la situació anterior en què el veto del Senat no sigui definitiu i que el Congrés tingui capacitat per aixecar-lo, el PSOE, amb el suport d'Units Podem, Compromís i ERC, ha registrat una proposició de llei per modificar la Llei de estabilitat pressupostària, l'única que atorga aquesta capacitat de veto irreversible al Senat, que no el té sobre cap altra, tampoc la de pressupostos. Si la reforma es porta a terme a temps, l'Executiu podrà preparar un projecte de pressupostos més expansiu. Però, sinó, afirmen en l'equip de Sánchez, ho faran amb el sostre de despesa vigent, l'últim que va aprovar Rajoy i amb el qual es van elaborar els comptes del 2018.

En aquest cas, el Govern de Sánchez no tindria 6.000 milions d'euros addicionals, però podria canviar les prioritats i repartir els recursos de forma diferent a com ho va fer Rajoy. I amb el debat sobre els pressupostos solucionat el febrer, els socialistes s'assegurarien que aquest tema no interfereixi en la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques de maig del 2019.

En ser preguntat en roda de premsa per la data límit que el Govern es marca per presentar un projecte de pressupostos per a l'any que ve, Sánchez va restar importància al moment en què s'aconsegueixi reformar la Llei d'estabilitat pressupostària perquè el debat central és que «Espanya creix i necessita redistribuir aquest creixement».

Segons l'opinió expressada pel cap de l'Executiu, és possible combinar la necessitat de «seguir sanejant els comptes públics» amb la «reconstrucció de l'estat de benestar». «Aquest és el debat, no quan es va a aprovar la Llei d'estabilitat pressupostària», va assenyalar.

Sánchez va insistir que Espanya ha de recuperar cohesió social, perquè la crisi ha aprofundit en la desigualtat entre generacions, amb els joves com un dels col·lectius als que més ha colpejat la crisi a causa de les retallades en educació i a les seves dificultats per accedir a un habitatge.

Per això, va fer una crida als grups polítics perquè donin suport al Govern en matèria pressupostària perquè «no pot ser que els grups siguin més estrictes que les institucions» europees, amb les que Sánchez ha pactat uns nous objectius de dèficit públic i deute i el sostre de despesa per al 2019.