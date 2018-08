Investiguen salutacions nazis en una manifestació ultradretana a Alemanya

n La Policia d'Alemanya va anunciar que ha obert una investigació a deu persones per fer la salutació nazi durant una marxa ultradretana que es va celebrar dilluns a la nit a la ciutat de Chemnitz en senyal de protesta per la mort d'un home el cap de setmana en una suposada baralla amb immigrants. Pel que sembla, els deu investigats van imitar la salutació que feien els jerarques del Tercer Reich en honor a Adolf Hitler, fet pel qual podrien constituir un delicte d'apologia del nazisme que està castigat amb sancions que van des d'una multa fins a cinc anys de presó.

Els manifestants pretenien denunciar la mort d'un home de 35 anys que va perdre la vida en el marc d'una baralla amb immigrants. La justícia alemanya ha dictat ordres de detenció contra un sirià de 23 anys i un iraquià de 20 per, suposadament, haver apunyalat la víctima.

La protesta va coincidir amb una contramarxa convocada per simpatitzants d'esquerres en un context de màxima tensió. Es van llançar petards i objectes contundents per part dels dos bàndols i va haver-hi almenys sis ferits. No es va detenir ningú, però la Policia alemanya va identificar algunes persones.