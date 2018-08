Orbán assegura, després de reunir-se amb Salvini, que «és el meu heroi»

n El ministre d'Interior d'Itàlia i vicepresident del Govern, Matteo Salvini, es va reunir amb el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, per parlar sobre economia, exportacions i immigració. A l'horitzó es troben les eleccions europees del proper any i tots dos polítics aspiren a unir les seves forces per imposar la seva línia dura en política migratòria a la resta de països de la Unió Europea (UE). El primer ministre hongarès va assegurar que estava molt emocionat de poder conèixer en persona el líder de la Lliga. Era la primera vegada que el polític conservador es reunia amb el ministre italià i la trobada no va defraudar. «Salvini és el meu heroi i el meu company de destí», va dir Orbán, tot afegint que «gaudeix de gran popularitat i reconeixement a l'opinió pública hongaresa; si es presentés a les eleccions guanyaria».

Orban considera Salvini una mena d'alumne avantatjat. «Hongria ha demostrat que es pot frenar la immigració per terra. I ell està demostrant que també es pot aturar la immigració al mar». Al juny, Salvini va llançar la idea de crear una Lliga d'àmbit europeu per unificar els populistes i en Orban sembla haver trobat el seu aliat perfecte, tot i que defensen vies diferents per protegir les fronteres.