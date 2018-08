El PP forçarà un ple amb Pedro Sánchez al Senat

?El Partit Popular utilitzarà avui la seva majoria absoluta al Senat per aprovar la celebració d'un ple a la cambra alta amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, dedicat íntegrament a la immigració i la «crisi que pateix Espanya». La iniciativa dels populars serà aprovada per la Diputació Permanent, convocada per a avui, tot i que el PP va presentar la sol·licitud el dia 2 d'aquest mateix mes d'agost.