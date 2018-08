Rússia farà les maniobres militars mésgrans de laseva història

El ministre de Defensa de Rússia, Serguei Shoigu, va assegurar que les maniobres militars Vostok 2018, entre l'11 i el 15 de setembre al centre i l'est del país, seran les majors fetes fins ara. Shoigu va assenyalar que hi participaran uns 300.000 efectius, 36.000 vehicles pesats i més de mil drons, avions i helicòpters «en condicions molt properes a les de combat». A més de militars i equips russos, hi participaran unitats de la Xina i Mongòlia. L'únic precedent són els exercicis militars Zapad 1981. «En certa manera es repeteixen, però en algunes coses són més grans», va destacar el cap de la institució armada. Paral·lelament, l'Armada russa ha fet el seu major desplegament al Mediterrani des que va intervenir en el conflicte armat a Síria, fa tres anys.

Per part seva, el secretari de Defensa dels EUA, l'exgeneral Jim Mattis, va anunciar que Washington no té previst ajornar més els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, en el que va ser un anunci de la «tornada» a les maniobres en un llenguatge molt mesurat, que confirma l'estancament en les negociacions amb Corea del Nord.