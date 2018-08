Torra, Torrent i Aragonès visiten els presos a Lledoners per preparar el curs polític

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, han visitat aquest dimecres els presos independentistes a Lledoners per preparar el nou curs polític, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN.

Torra ja es va reunir dilluns a Bèlgica amb Carles Puigdemont, des d'on es va reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un projecte concret per a Catalunya. Cal recordar, a més, que el president de la Generalitat i el grup parlamentari de JxCat, incloses les conselleres del Govern d'aquesta formació que mantenen l'acta de diputades -Elsa Artadi i Laura Borràs-, viatjaran del 5 al 7 de setembre a Waterloo (Bèlgica) per reunir-se novament amb Puigdemont, igualment per abordar la tardor i inaugurar el curs polític.