Una traducció errònia podria anul·lar la demanda

En la querella presentada a Bèlgica per Carles Puigdemont i els seus exconsellers contra el jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés, Pablo Llarena, hi ha una traducció errònia que podria anul·lar la demanda. El document substitueix en la traducció del castellà al francès un condicional per una afirmació, que implicaria que el magistrat va vulnerar el seu dret a la presumpció d'innocència. Però no ho va fer. En la demanda presentada a Bèlgica tradueixen el «si és que ha estat així» –en condicional– que va pronunciar el magistrat quan parlava de la comissió de delictes per un «sí, així ha succeït».

«Els magistrats haurien de tenir la boca tancada quan parlen públicament de causes que estan instruint», va afirmar Puigdemont davant la premsa a Waterloo, a una setmana de la citació del jutge Llarena davant la Justícia belga.

L'expresident es referia precisament a les declaracions de Llarena el 22 de febrer passat. «Amb independència de quina hagi pogut ser la motivació que els hagi portat a les persones a cometre'ls, si és que ha estat així, han de ser investigats». Aquesta és la clau, el «si és que ha estat així». Els independentistes consideren que amb aquestes paraules Llarena va vulnerar el seu dret a la presumpció d'innocència.