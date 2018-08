Urkullu es marca com a objectiu un nou estatus «consensuat» per a Euskadi

n El lehendakari basc, Iñigo Urkullu, es va marcar com a reptes aconseguir un nou estatus per a Euskadi «consensuat», amb recorregut institucional, basat en «la singularitat» basca i en el concert econòmic, i que «incorpori» un sistema efectiu de garanties de compliment del pacte. A més, vol aconseguir amb l'executiu del PSOE un calendari de treball per completar transferències pendents. Durant la seva intervenció després del primer Consell de Govern en l'inici d'aquest nou curs polític, celebrat al Palau Miramar de Sant Sebastià, Urkullu va assegurar que el seu Executiu aprofundirà en la Declaració de Bertiz per «la crítica de la injustícia del dany causat» per ETA i una nova política penitenciària.

En el seu discurs, el cap del Govern basc també va destacar que, en l'àmbit de l'autogovern, s'ha obert «una nova via de relació amb el Govern espanyol» i es compta amb un grup de treball bilateral amb aquesta finalitat.

A més, va assegurar que, en aquest període de cent dies de Govern de Pedro Sánchez, hi ha «una nova actitud que ha permès canalitzar el traspàs de dos trams de ferrocarril i desbloquejar dos recursos davant del Tribunal Constitucional», en al·lusió a la Llei d'abusos policials i la de pressupostos.

En aquest sentit, Urkullu va explicar que el seu repte «és tenir un calendari de treball concret per al compliment de les transferències pendents de l'Estatut de Gernika».

«Mantindrem aquest objectiu en la relació institucional entre dos governs que plantegem avançar des del diàleg i la col·laboració», va apuntar. El lehendakari basc es va referir a l'«horitzó d'un nou estatut que tingui recorregut institucional i suposi l'enfortiment de la capacitat política de l'autogovern basc».

En matèria de convivència, Iñigo Urkullu va assegurar que seguirà promovent «les previsions de la Declaració de Bertiz per a una nova orientació de la política penitenciària després de la dissolució definitiva d'ETA».