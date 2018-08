Arrimadas i Rivera arrenquen llaços grocs a Alella i un grup de persones els torna a col·locar immediatament

El president de Ciutadans, Albert Rivera, i la líder d'aquest partit a Catalunya, Inés Arrimadas, van arrencar uns quants llaços grocs ahir al migdia que eren situats en una tanca a la rambla d'Àngel Guimerà d'Alella, al Maresme.

En declaracions fetes als periodistes en la retirada de llaços grocs, Rivera va defensar que havien decidit «netejar l'espai públic de símbols ideològics» davant el que considera inacció del Govern espanyol i va avisar que ho continuaran fent fins que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, reaccioni. Així mateix, el líder de Ciutadans va criticar que el Govern que encapçala Quim Tor-ra «doni suport als comandos separatistes» que posen llaços grocs a l'espai púbic, i va afegir que hi ha una «situació d'excepció».

Segons va assegurar el mateix Rivera, no hi haurà convivència fins que hi hagi neutralitat a l'espai públic i veu demostrat que «a Catalunya hi ha fractura social».

Poca estona després de la retirada dels llaços a favor de la llibertat dels independentistes a la presó, un grup de persones els va tornar a col·locar al mateix lloc.

A més, Podem i PSOE van ser entre els partits que van criticar l'actitud de Cs per alimentar la tensió a Catalunya.