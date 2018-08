Casado assegura que «l'independentisme és violent i sempre ho ha estat»

El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que "l'independentisme secessionista és violent i sempre ho ha estat", i també s'hi ha referit com un moviment "totalitari". El president del PP ha assegurat que el seu partit usarà "mecanismes parlamentaris i judicials" per exigir a les institucions que "posin ordre" a Catalunya, on assegura que els ciutadans "han arribat a les mans".

A més, ha exigit als alcaldes que retirin llaços grocs per evitar enfrontaments al carrer. Per a Casado, es tracta "d'iconografia totalitària" feta a base de "bosses de brossa per reciclar envasos". Casado ha volgut marcar distàncies amb Cs després que Albert Rivera i Arrimadas hagin tret llaços amb les seves mans i hagin convocat una concentració de rebuig per l'agressió a la Ciutadella.

Des de Mèrida, Câ€?asado ha dit que el PP "opta per la responsabilitat" i que no anirà al carrer a "generar crispació". "El PP ha optat per la política de la responsabilitat i de no portar al carrer la confrontació, de no veure'ns a la porta del bar", ha declarat.

La portaveu al Congrés, Dolors Montserrat, va ser la màxima representant dimecres a la concentració de la Ciutadella per condemnar l'agressió a una dona que, suposadament, va ser agredida per treure llaços grocs. Tanmateix, el PP vol marcar distàncies amb els de Rivera i ha dit que opten "per la responsabilitat" i exigir a les institucions que actuïn i no per atiar la crispació als carrers. En aquesta concentració, a més, va ser agredit un càmera de Telemadrid.

L'endemà d'aquests fets, Casado sosté que l'independentisme és "violent i sempre ho ha estat" però que "s'ha ocultat per la propaganda i la manipulació educativa i històrica". "Sempre ha estat totalitari", ha afegit.

Demana els alcaldes que retirin llaços

Sobre els llaços, afirma que són "iconografia totalitària" i ha exigit els que retirin "la propaganda antidemocràtica dels carrers". "Són ells qui ho han de fer", ha manifestat Casado, que insta també els Ministeris de Justícia i Interior a actuar ja que, segons Casado, les policies locals i autonòmiques també estan sota la seva , ells són els que ho han de fer. Ha dit que el PP "protegirà" els ciutadans que decideixin retirar llaços però ha dit que "no ha de ser el seu paper" i que qui ha d'actuar són les institucions. "Cal seguir picant dones o veient persones amb la cara tapada traient emblemes totalitaris? És que estan veient amb tranquil·litat que hi ha dos fronts als carrers, platges i places i el govern no fa res?", s'ha preguntat.