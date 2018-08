Cops de puny i de peu a un càmera de Telemadrid en una concentració de Cs contra la violència

Un grup va agredir ahir un càmera de Telemadrid just a l'inici de la concentració de Ciutadans al parc de la Ciutadella de rebuig a la violència contra unionistes. Just abans de l'agressió, uns concentrats van assenyalar l'agredit com a càmera de TV3 i li van clavar un cop de puny i de peus. El càmera va replicar que no era de TV3 i va afegir que tampoc l'haurien de pegar encara que ho fos. Els agressors també el van colpejar en pensar-se que portava un llaç groc, que van confondre amb una cinta d'aquest color de la funda de la càmera. Cs havia convocat la concentració per expressar el rebuig a l'agressió que va rebre una dona mentre tirava llaços grocs en aquest punt el cap de setmana passat. En una atenció als mitjans, minuts després de l'agressió al càmera, la cap del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, va afirmar que totes les agressions «són condemnables» i que «no hi ha justificació». Cs però va tirar pilotes fora i va atribuir l'agressió a «infiltrats». El president Quim Torra també va condemnar l'agressió.