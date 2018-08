El govern espanyol destina 545.000 euros per contractar un bufet d'advocats a Bèlgica que defensi Llarena

El Ministeri de Justícia ha contractat els serveis d'un bufet d'advocats a Bèlgica per representar tant l'Estat com el magistrat del Suprem Pablo Llarena per la demanda civil interposada per Carles Puigdemont i quatre exconsellers. El preu de l'adjudicació ascendeix als 545.000 euros i a partir d'ara el bufet Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick serà qui estarà en contacte amb l'Advocacia de l'Estat per dirigir l'estratègia processal a Bèlgica, ja que l'advocacia no es podia personar directament en tractar-se d'un tribunal estranger ordinari.

El proper 4 de setembre, està fixada una vista preliminar on les parts exposaran les al·legacions i el jutge haurà de decidir si admet a tràmit la demanda civil. Llarena no està obligat a assistir-hi en persona i el poden representar els advocats d'aquest bufet. El Ministeri de Justícia ha informat que ja s'ha signat el contracte i, amb aquesta decisió, deixa tancada la representació tant de l'Estat en aquest procediment com també la del propi jutge.

La setmana passada, en canvi, Justícia feia una distinció entre el que suposava defensar "la sobirania de la jurisdicció espanyola" i el que eren "actes privats" de Llarena. Aquesta diferenciació va provocar una allau de crítiques tant de PP com de Cs i també d'associacions de fiscals i jutges.

Finalment, el govern espanyol ha assumit els costos de la representació del jutge i dona per tancada la polèmica sobre si havia de defensar o no el jutge. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va negar aquest dilluns que hi hagués un canvi de criteri sinó que va dir que s'havien estudiat tots els escenaris i que s'havia explicat tot el procediment "amb transparència". Llavors, ja es va comprometre a defensar el jutge "fins a les últimes conseqüències".

La demanda contra Llarena es fonamenta, en bona part, en unes declaracions que el jutge va fer en una conferència a Oviedo on, segons els demandants, no hauria respectat el dret a la presumpció d'inocència i s'hauria vulnerat el seu honor.

Segons informa el Ministeri de Justícia, l'objectiu d'aquest bufet serà defensar "la sobirania i la immunitat jurisdiccional" dels tribunals espanyols davant dels belgues, una defensa que -segons puntualitza el ministeri- també inclou la del magistrat del Suprem.