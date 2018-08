La megafonia de l'Ajuntament de Vic demana «no desviar-se de l'objectiu de la independència»

La megafonia de l'Ajuntament de Vic difon cada dia, a les 8 del vespre a plaça Major, un missatge en el qual insta a "no normalitzar una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats" i demana que "no ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya". La locució s'escolta després del toc de sometent. La iniciativa ha estat impulsada per l'equip de govern municipal, l'ANC, Òmnium Cultural i els CDR. Des de l'oposició, el grup municipal de Vic per a Tots qualifica la iniciativa "d'exagerada" i demanen al consistori que deixi de reproduir-la.

La plaça Major de Vic, que és plena de pancartes a favor de l'alliberament dels polítics empresonats i a l'exili, emet el missatge cada vespre després del repic de les campanes. El Toc de sometent alerta els veïns que després escolten el missatge. Segons manifesten des de l'Ajuntament, el toc es reprodueix des de Nadal i el missatge s'ha incorporat fa algunes setmanes amb l'objectiu d'instar a l'alliberament dels presos.



"Passar-se de la ratlla"

Malgrat mostrar-se contrari a l´empresonament dels polítics, el regidor de Vic per a Tots, Arnau Martí, assegura que "no és procedent que s'utilitzi aquest canal". "Entenem que a l'espai públic tothom pot expressar-se com vulgui, però utilitzar la megafonia i el toc del sometent em sembla exagerat", denuncia, tot fent una crida a "retirar-lo". A parer seu, aquest tipus d'actuacions el que aconsegueixen és "generar més crispació".

Martí ja ha demanat a l'equip de govern "sentit comú" i que deixi "d'abusar d'un instrument municipal que s'utilitza en moments d'alarma (en relació amb el toc del sometent)". Pel que fa al missatge opina que "fa apologia de l'independentisme i em sembla que és passar-se de la ratlla".

En cas que el missatge se segueixi emetent, Vic per a Tots té intenció d'exigir la seva retirada en el ple municipal del proper mes de setembre.