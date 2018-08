El PDeCAT rebutja la pujada de l'IRPF als més rics

El portaveu del grup independentista català PDeCAT, Carles Campuzano, ha advertit que la seva formació no és partidària d'apujar impostos i que, en comptes de propostes "simbòliques" com la que negocien el Govern i Podem per elevar l'IRPF a les rendes més altes , prefereixen reforçar la lluita contra el frau fiscal, perquè "a Espanya hi ha massa rics que no paguen i massa econòmica submergida".

El PDeCAT reconeix que no li agraden algunes de les propostes que negocien el PSOE i Units Podem per tirar endavant la senda de dèficit i els pressupostos de 2019 i s'ha queixat que la seva formació no té interlocució amb el Ministeri d'Hisenda malgrat que, segons adverteix, "la majoria està complicada" i el Govern de Pedro Sánchez necessitarà més vots.

El portaveu d'Hisenda de l'PDeCAT, Ferran Bel, ha dit per la seva part que veu "una política fiscal dispersa i inconnexa" per part del Govern i de Units Podem i creu contradictori que al seu dia es neguessin a introduir canvis en l'IRPF i en el Impuestro de Societats i que en canvi ara es parli d'impostos sense concretar: "No tot el que hem escoltat aquest estiu ens agrada", afirma.

En declaracions al Congrés, els dos diputats admeten que no hi ha interlocució amb Hisenda i que tampoc se sap amb certesa la posició oficial del Govern sobre aquestes propostes, de manera que esperen que els presentin mesures concretes, ja que, segons recorda Ferran Bel , "la majoria parlamentària està complicada".

"No hi ha interlocució del grup amb el Ministeri, i així serà molt difícil", ha resumit Campuzano, que admet que el conflicte català i el procés judicial contra polítics independentistes complica el necessari "diàleg polític normal".