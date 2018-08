Quim Torra rebutja una convocatòria avançada de les eleccions catalanes

n El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va rebutjar ahir avançar eleccions a Catalu-nya, va anunciar un «acord» amb ERC respecte als diputats suspesos al Parlament català, encara que sense donar-ne detalls, i va reclamar d'una altra banda «unitat» davant els «brots feixistes» que retiren llaços, i que precisament ahir es van acabar reflectint en una manifestació convocada pels unionistes (veure pàgina 22).

Aquestes declaracions s'emmarquen en una entrevista del cap de l'executiu català al portal Vilaweb, on va descartar la possibilitat d'un avançament electoral: «No veig que calguin aquestes eleccions perquè hi ha una direcció clara i estem d'acord en els punts essencials, en el que hem de fer aquests mesos pròxims».

Torra va ressaltar que el seu govern arrenca el curs «molt fort» i que els partits «han fet els deures aquest estiu». Com a mostra d'això, va anunciar un «acord» amb Esquerra per «resoldre» la qüestió sobre la renúncia dels diputats suspesos, encara que va evitar concretar més al respecte.

Per la seva part, el cap del Govern, Pedro Sánchez, no preveu que el president de la Generalitat passi de declaracions més o menys «inflamatòries» a cometre alguna il·legalitat. Sánchez ha assumit que els independentistes faran mobilitzacions en les pròximes setmanes coincidint amb dates clau com la Diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. Però reitera que no creu que això pugui portar Torra a traspassar els límits de la legalitat i que s'hagi d'arribar a plantejar l'aplicació de nou de l'article 155 de la Constitució, tal com reclamen algunes de les forces unionistes com Cs i PP.