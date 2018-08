El Suprem decidirà el 5 de setembre si aparta el tribunal que jutjarà el procés

n La sala especial del Tribunal Suprem coneguda com la Sala del 61, que presideix Carlos Lesmes, decidirà dimecres que ve, 5 de setembre, sobre les peticions de recusació que onze processats van presentar contra els cinc magistrats del Tribunal Suprem encarregats d'enjudiciar la causa del procés. En una providència signada pel propi Lesmes, la sala fixa per a aquell dia a les 9.30 hores la resolució dels incidents de recusació, una vegada que el jutge instructor dels mateixos ja els va remetre a aquesta sala la setmana passada.

A més de Lesmes, aquesta sala, famosa per dictar la il·legalització de Batasuna, està formada per cadascun dels presidents de les cinc sales de l'alt tribunal i pel magistrat més antic i més modern de cadascuna d'elles. No obstant això, no formarà part de la deliberació cap integrant de la sala penal, atès que dos dels que la integren estan recusats, entre ells Manuel Marchena -president del Penal al Suprem i de la Sala que enjudiciarà els processats del procés- i un tercer va ser l'instructor dels expedients i no s'hi pot pronunciar.

En total, són 11 els processats que han presentat expedients de recusació contra els magistrats. Entre ells figuren els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, Meritxell Borràs i Clara Ponsatí, l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el diputat Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

Tots ells, a diferència de la Fiscalia, que es va oposar a totes les recusacions, consideren que hi ha motius fonamentats per apartar tant Marchena com els altres quatre integrants del tribunal que enjudiciarà el procés: Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo i Andrés Martínez Arrieta.