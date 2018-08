Què passarà si es manté l'horari d'estiu?

Segons ha anunciat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, l'organisme proposarà abolir el canvi d'hora a la Unió Europea: «Si la gent vol això, ho farem», ha afirmat a la televisió pública alemanya ZDF, després de comentar el resultat d'una enquesta en la qual el 80% dels preguntats apostava per suprimir el canvi d'hora.

Com afectaria la salut mantenir l'horari d'estiu?



L'impulsor del pacte català per la Reforma Horària -que vol reajustar horaris i hàbits cap a uns de més saludables-, Fabian Mohedano, ha valorat positivament l'anunci del president de la CE de recomanar la supressió dels canvis d'hora a tot Europa i mantenir el d'estiu pels seus beneficis per a la salut.

"L'estalvi energètic ha anat reduint-se aquests anys. Ara és de 14 milions d'euros a Catalunya, molt poc", diu, i creu que serà cada vegada menor amb la tendència actual cap a un consum energètic més eficient.

Mohedano troba favorables la resta d'elements, com els beneficis en la salut, que evitaran el 'jet lag' i el desajustament del ritme circadià que es produïa a ancians i nens en canviar-se dues vegades l'any, i ha ressaltat que també és beneficiós per a la seguretat, en reduir l'accidentalitat en la conducció.

A quina hora sortirà i es pondrà el sol, amb el nou horari?



Fixar l'horari d'estiu faria que, entre el març i l'octubre, les hores de sol canviïn. Així, per exemple, el mes de gener, el sol no sortiria fins a, aproximadament, les 9:15 hores. D'aquesta manera, a la tarda el sol es pondria a les 18:30 i no a les 17:30 com fins ara.

Un bon exemple dels beneficis que això comportaria el trobem a la primera setmana que es produeix el canvi, a l'octubre. Actualment, el sol surt a les 6:15 i s'amaga a les 19:30. Amb el nou horari, es guanyaria una hora de llum a la tarda (es pondria a les 20:30), un moment de més activitat que no el matí, quan sortiria a les 7:15..