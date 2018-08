Detenen a Sevilla un iranià buscat per Alemanya per haver matat la seva dona

La Policia Nacional va detenir a Sevilla un home de 44 anys d'edat i d'origen iranià a qui li constava una ordre europea de detenció i lliurament decretada per la justícia alemanya com a presumpte autor de l'assassinat fa vuit dies de la seva dona. Es tracta d'Ali Akbar Shahghaleh, l'autor d'un assassinat que ha contribuït a l'onada de protestes i de violència xenòfoba que va provocar la condemna per part de la cancellera alemanya, Angela Merkel.

L'arrest es va produir als jardins de Murillo de la capital sevillana, on els agents van localitzar l'individu. En adonar-se de la presència policial va intentar fugir del lloc, encara que va ser interceptat pels policies. En la identificació i un cop confirmada la identitat, la seva actitud es va tornar agressiva i va fer el gest de treure algun objecte de la seva roba, moment en què va ser reduït. El detingut tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega decretada per les autoritats d'Alemanya, en vigor des del 22 d'agost per un presumpte delicte d'assassinat, de manera que es tractava d'un individu qualificat com a «extremadament perillós».