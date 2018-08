La família Franco avisa Sánchez que podria cometre un delicte de prevaricació

n La família Franco ha advertit al president del Govern, Pedro Sánchez, que si tira endavant l'exhumació de les restes del dictador podria incórrer en un delicte de prevaricació i usurpació de funcions, a més d'un altre de «profanació de sepultura». Així consta en un comunicat que la Fundació Nacional Francisco Franco va remetre, via burofax, a la Presidència del Govern el 23 d'agost passat, en vigílies de l'últim Consell de Ministres que va iniciar el procediment legal per a l'exhumació, segons eldiario.es.

«Posem en el seu coneixement per si els hagués passat inadvertit, que aquesta aprovació contravé l'article 86 de la Constitució per falta absoluta del pressupost habilitant en no concórrer el requisit imperatiu de l'extraordinària i urgent necessitat», adverteix la notificació oficial remesa a l'Executiu. Per aquest motiu, la Fundació adverteix que l'exhumació podria ser constitutiva «d'un delicte de prevaricació i usurpació de funcions, sense perjudici de la possible comissió d'un delicte de profanació de sepultura situada en lloc de culte, inviolable, d'acord amb el tractat internacional amb la Santa Seu del 1979».

Per altra banda, un grafit a mida natural de Franco amb el lema «El despertar del passat» va aparèixer ahir al matí a la plaça Urquinaona de Barcelona, amb la signatura de l'artista TvBoy. A la imatge es pot veure el dictador amb cargols a les temples i amb posat de Frankenstein, al costat d'una làpida.