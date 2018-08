El fiscal retreu als independentistes processats voler un tribunal a la «carta»

n La Fiscalia del Suprem s'oposa a les recusacions dels onze processats contra el tribunal que jutjarà la causa del procés i els va retreure ahir que acudeixin a «aquest artificiós curs» per «aconseguir un tribunal a la carta» i endarrerir la celebració del judici.

El fiscal Jaime Moreno considera que han incorregut en «un cert abús de dret» en intentar apartar els cinc magistrats al·legant «apreciacions o impressions subjectives i personals» que no constitueixen més que «artificiosos cursos per obstaculitzar el procés». I qüestiona que entre els processats que van recusar el tribunal hi hagi l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí. «És completament absurd que recusin un tribunal que no els jutjarà per trobar-se en rebel·lia i a la jurisdicció del qual s'han sostret eludint l'acció de la Justícia», precisa el fiscal.



Acusació de frau processal

En un escrit de 20 pàgines, el fiscal de sala Jaime Moreno acusa els polítics que han presentat els incidents de recusació d'«abús de dret», «frau processal» i «atemptat a la bona fe», sobretot per part de Puigdemont, Ponsatí i Puig, que es troben a l'estranger i fora de la jurisdicció del Suprem, cosa que qualifica de «sarcasme», «contradictori» i «absurd». Podrien haver-ho fet, afegeix, si les ordres europees de detenció contra ells seguissin activades, però un cop retirades «davant la falta de compromís jurídic de les autoritats judicials europees» constitueix «un sarcasme que accioni la recusació qui està fugit de la Justícia».

Alguns dels processats van al·legar falta de parcialitat dels jutges que integraran el tribunal per la seva proximitat amb l'instructor, Pablo Llarena, per haver admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Forcadell o perquè els seus «valors, creences i ideologia» podrien entrar en «col·lisió» amb els dels processats. Uns arguments que, segons el parer de la Fiscalia, no tenen «legitimació objectiva justificable».



L'error de traducció

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va afirmar ahir que l'«error» en la traducció de les declaracions de Llarena recollides en la demanda interposada contra ell per l'expresident Puigdemont a Bèlgica «no és un problema menor» ni una «situació anecdòtica». «El problema de la falsa traducció no és un problema menor perquè aquesta frase atribuïda al jutge Llarena és l'única frase que apareix en el text enviat al jutge en els dos idiomes. No sé més que això, però això ja és suficient per pensar com s'ha pogut produir una situació que no és anecdòtica», va dir.