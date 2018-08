La Fiscalia dubta si hi ha delicte en la pancarta del 17-A contra el rei Felip VI

? La Fiscalia de l'Audiència Nacional estudia l'abast penal de la col·locació de la pancarta contra el rei Felip VI en l'aniversari dels atemptats del 17-A, però dubta que pugui ser constitutiu d'un delicte d'odi. El ministeri públic té en el seu poder una sèrie de diligències informatives remeses pels Mossos d'Esquadra sobre la col·locació de la pancarta durant l'aniversari del 17-A amb el lema The spanish king is not welcome in the Catalan Countries (E l rei espanyol no és benvingut als països catalans), segons fonts fiscals i de la Policia autonòmica. Encara que la Fiscalia està avaluant si pot existir algun tipus d'infracció penal en aquesta actuació, les fonts no es mostren convençudes que pugui ser perseguida penalment. D'altra banda, fonts de la Generalitat van afirmar ahir que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no va ordenar frenar la retirada de la pancarta.