El Govern fa una crida a tots els polítics a «contribuir perquè no hi hagi tensió»

? La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va fer una crida a «rebaixar la tensió» per la crisi oberta per la presència o la retirada de llaços grocs a l'espai públic. La ministra va dir que el Govern espanyol condemna «qualsevol agressió vingui d'on vingui» després que dimecres un càmera de Telemadrid fos agredit a l'acte de Cs per donar suport a la dona que va ser agredida, suposadament, per llençar llaços grocs. Però també va llençar un missatge a totes les forces. Montero els demana que contribueixin perquè no hi hagi tensió a Catalunya pel tema de l'ús de l'espai públic. Per altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va subratllar que el Govern col·labora per garantir la seguretat, tal com demostren fets com la detenció de l'home que va agradir una dona que llençava llaços grocs, després de les crítiques de Cs i PP d'«inacció del Govern».