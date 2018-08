L'ONT reclama que es reobri la investigació del cas Abidal

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) s'ha personat com a acusació particular i s'ha sumat a la petició de la Fiscalia perquè es reobri el cas Abidal.

Segons han informat a Efe fonts de l'ONT, la decisió s'ha pres després de conèixer-se que la Fiscalia de Barcelona ha demanat a la jutge que dicti una ordre europea per sotmetre a un examen mèdic el cosí de l'exfutbolista internacional francès Eric Abidal per comprovar si és el donant viu del fetge que li va ser trasplantat al defensa el 2012, com figura en l'expedient mèdic.

Després d'una investigació, l'ONT va concloure el juliol passat que el trasplantament hepàtic de donant viu realitzat a l'exfutbolista del FC Barcelona Eric Abidal «es va realitzar conforme a la llei» i a la bona pràctica clínica, si bé ja va anunciar que, si es reobria el cas, es personaria com a acusació particular.

L'ONT insta que «s'aclareixin definitivament» tots els aspectes del trasplantament d'Abidal, en considerar que «el sistema de trasplantaments és part afectada en aquest procés, per transparència, compromís amb la ciutadania i per descartar qualsevol mena de dubte sobre la seva legalitat», assenyala en una nota. L'organització que dirigeix Beatriz Domínguez va portar a terme una «completa investigació» en l'àmbit de les seves competències clinicosanitaries, és a dir, sobre l'actuació del centre i de l'equip assistencial, en la qual no es va detectar cap irregularitat.

També el departament de Salut de la Generalitat va realitzar una inspecció d'urgència (iniciada el mateix dia que va saltar la notícia als mitjans), en la qual tampoc es van identificar indicis d'actuacions irregulars ni en l'actuació del centre ni en la de l'equip.

Això no obstant, en estar limitades les seves competències a l'àmbit clinicosanitari i donada la gravetat del contingut de les escoltes telefòniques que van revelar la possibilitat que existissin irregularitats en el procés de donació, l'ONT es va posar a disposició de la Fiscalia i li va expressar el seu interès per la reobertura del cas «per evitar que es tanqui en fals».

El ministeri públic va sol·licitar al juliol passat a la jutge que reobrís la investigació sobre el trasplantament a Eric Abidal, que s'havia arxivat provisionalment, arran del contingut d'unes converses intervingudes a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell.