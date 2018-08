El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència als conductors per un cap de setmana d'elevada mobilitat

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès un comunicat per demanar als conductors «màxima atenció i prudència» durant aquest cap de setmana de l'1 i 2 de setembre en què es preveu un «important nombre de desplaçaments». En aquest sentit, l'SCT apel·la a la responsabilitat i col·laboració dels usuaris, ja que el comportament i l'atenció durant la conducció és determinant per evitar víctimes i reduir la sinistralitat viària a Catalunya.

L'SCT preveu 250.000 desplaçaments de tornada a Barcelona per al diumenge 2 de setembre, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Aquesta xifra és similar a la resta de caps de setmana de l'any, per tant, no es preveuen grans afectacions de trànsit més enllà de les habituals en un cap de setmana normal.

Cal tenir en compte que, a diferència del que passa a la resta d'Espanya, a Catalunya l'efecte de la tornada de les vacances d'estiu no està focalitzat en un únic cap de setmana, sinó que aquesta tornada es produeix de forma progressiva durant les setmanes als voltants del 31 d'agost (abans i després).

S'esperen, doncs, retencions lleus a partir de les 17:00h a l'N-340 entre Torredembarra i el Vendrell, a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès, així com a les entrades a Barcelona.

En aquests casos, com sempre, per evitar accidents, cal adaptar la velocitat, incrementar la distància de seguretat i sobretot evitar distraccions i no manipular el mòbil ni altres dispositius electrònics mentre s'està conduint.

Durant aquest 2018, 132 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. D'aquestes 132 víctimes mortals, 28 són motoristes. Davant les dades de sinistralitat registrades durant els primers vuit mesos de l'any 2018, les quals apunten a un increment important dels sinistres amb víctimes, i tenint en compte les característiques de la mobilitat de l'estiu, l'SCT insisteix en demanar a la ciutadania no abaixar la guàrdia en la circulació, tant en els trajectes llargs de retorn de les vacances per la xarxa viària principal com en els desplaçaments curts per vies secundàries.

Mesures especials pel trànsit

Quant a les mesures especials per minimitzar les afectacions viàries de sortida, tant divendres 31 d'agost a la tarda com dissabte 1 de setembre al matí, a la GI-662 a Castell-Platja d'Aro s'invertirà la prioritat de pas de la rotonda. Dissabte, per evitar retencions a la sortida 31 de l'AP-7 en sentit sud, s'invertirà la prioritat de la rotonda amb l'N-340 al Vendrell.

D'altra banda, per minimitzar les afectacions viàries de l'operació retorn de diumenge 2 de setembre, s'habilitaran mesures especials de regulació i ordenació del trànsit a la C-31 a Santa Cristina d'Aro-Platja d'Aro, a la C-65 a Cassà de la Selva, a la C-14 a la Riba, a l'N-240 a Montblanc i a l'AP-7 entre Sant Celoni i el peatge de la Roca, i entre Vilafranca del Penedès i el peatge de Martorell.