Torra, Aragonès i Torrent preparen el nou curs polític de Catalunya

n El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, es van reunir a la presó de Lledoners amb els polítics presos per preparar el nou curs. A Lledoners hi ha l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Joaquim Forn, així com el diputat de JxCAT i exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La reunió tenia per objectiu preparar el nou curs polític, així com la feina parlamentària i promoure la coordinació entre les diferents entitats i partits independentistes per «anar tots a una», segons aquestes fonts. Analitzar la gestió del Govern i millorar la coordinació entre l'Executiu català i els grups que li presten suport era un altre dels objectius de la reunió que, segons aquestes fonts, passarà a formar part de l'agenda habitual tant del president català com el del Parlament i del vicepresident Aragonès.

Les reunions, afegeixen les fonts, són una continuació, encara que sigui a la presó de Lledoners, de les que en anteriors legislatures tenien lloc al Palau de la Generalitat. A més, des que els sobiranistes presos van ser traslladats a Lledoners, el president de la Generalitat ja els ha visitat en quatre o cinc ocasions.