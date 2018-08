Torra respon a Sánchez: «Creia haver entès que buscaríem una solució política»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost avui al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que el Govern aposta per buscar una solució política "a un problema polític" i que defensarà sempre la via del diàleg, la "no violència" i "l'obediència al poble de Catalunya".



A través de Twitter, Torra ha contestat a Sánchez, després que aquest advertís ahir des de Bogotà (Colòmbia) que el president sap "perfectament quin és el camí que li depararia tornar a l'unilateralisme, la fallida de la legalitat i el desacatament".





Querido presidente @sanchezcastejon , creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Catalunya, el diálogo, la convivencia y la no violencia. Un abrazo. https://t.co/cOfZwfjx4C „ Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 d'agost de 2018

"Estimat president Sánchez, creia haver entès que a un problema polític li buscaríem una solució política", ha escrit Torra, que aquest matí farà una visita institucional a Perpinyà ( França ) i presentarà una exposició sobre el referèndum il·legal de l'1 d'octubre."Per la nostra part, sempre ens trobaràs en la via de l'obediència al poble de Catalunya, el diàleg, la convivència i la no-violència. Una abraçada", afegeix Torra al tuit.Sense al·ludir explícitament a l'aplicació de l' article 155 de la Constitució, Sánchez va plantejar ahir el que podria passar si el president li llança un ultimàtum per celebrar un referèndum d'autodeterminació."Dins de la legalitat, el Govern espanyol està disposat a parlar amb el Govern. Allò que ha de fer -va afirmar- és representar la majoria dels catalans que volen acabar amb aquesta crisi de convivència i fractura que vénen patint d'uns anys a aquesta part".