Diego Torres obté el segon grau penitenciari a la presó de Brians 2

n La Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat va atorgar ahir el segon grau a Diego Torres, que compleix 5 anys i 8 mesos de presó al centre barceloní de Brians 2, amb el qual podrà optar a obtenir permisos a partir del moment en què compleixi una quarta part de la condemna.

Segons han informat fonts penitenciàries, Torres, que està ingressat des del juny passat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha estat classificat pels Serveis Penitenciaris en el segon grau, el mateix que es va atorgar el passat 23 d'agost al seu exsoci Iñaki Urdangarín, pres a la presó avilesa de Brieva. La classificació de Torres en el segon grau penitenciari no comportarà a la pràctica cap canvi substancial en el seu règim de vida respecte a les condicions de seguretat, comunicacions, ordre i disciplina, que seran pràcticament idèntiques a les que tenia abans de ser classificat.

No obstant això, el termini d'una quarta part de la condemna no inicia cap automatisme en la concessió dels permisos, sinó que és a partir d'aquest límit temporal quan s'obre la possibilitat de començar a sortir del centre. Així, per obtenir el permís s'ha de tenir en compte l'evolució de l'intern en el seu tractament, la seva conducta a la presó i altres criteris, com si té suport familiar i domicili i si ha satisfet la responsabilitat civil.