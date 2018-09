El Govern exhumarà les restes de Franco tot i la querella de la família

La portaveu del Govern i ministra d'Educació, Isabel Celaá, va afirmar ahir que la querella que ha interposat la Fundació Francisco Franco en què adverteix a l'Executiu de Pedro Sánchez que pot incórrer en un delicte de prevaricació per utilitzar un decret llei per a l'exhumació del dictador «no canviarà la decisió ferma» de treure les restes mortals del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Així ho va expressar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què la portaveu del Govern espanyol va defensar que la decisió de l'Executiu «està fermament determinada a exhumar les restes mortals de Franco» i per a això ja han posat en marxa els procediments oportuns.

De fet, ahir el Consell de Ministres va aprovar un acord d'incoació de l'expedient administratiu amb el qual es posa en marxa el procés, que es publicarà i es notificarà «a la família i als interessats». Aquest fet inclou la comunitat benedictina que gesitona l'espai on hi ha les despulles del dicatador.

Aquest tràmit obre un termini de 15 dies per presentar al·legacions, que començarà a comptar quan la resolució sigui notificada a les parts, i el Govern continua pensant en tres mesos com a càlcul «raonable» per executar l'exhumació de les restes del dictador. Mantenen, per tant, que l'exhumació serà una realitat per Nadal.

«No hi pot haver cap mausoleu en un sistema democràtic a un dictador i crec que, com deia la vicepresidenta en la passada roda de premsa del Consell de Ministres, hem trigat bastant, així que ho farem i la querella no canviarà res», va subratllar Celaá.

En aquest sentit, la portaveu va assegurar que des del Govern d'Espanya s'està «regenerant la democràcia en tots els fronts» i és per això pel que considera que «arreglar el passat també ajuda a projectar un futur feliç i just per a tothom».

Respecte a les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, en què renunciava a fer un museu de la Memòria al Valle de los Caídos i deixar-lo com un cementiri civil, la portaveu de l'Executiu ha incidit que és una opinió compartida per tot l'Executiu.

En aquest sentit, Celaá va explicar que, un cop convalidat el reial decret de llei pel qual es durà a terme l'exhumació de Franco, serà tramitat com un projecte de llei. «Les forces del Congrés podran presentar esmenes i hi haurà un debat, per tant, tots aquests assumptes podran ser substanciats en àmbit parlamentari», va destacar.

Finalment, després de ser preguntada per una concentració prevista aquesta nit passada al Valle de los Caídos, la ministra portaveu va assegurar que si durant la celebració d'aquesta manifestació «hi ha un incompliment de la llei», les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat hi «intervindran».

D'altra banda, en un monòlit de Múrcia que recorda els deportats als camps de concentració nazis, ahir hi va aparèixer una pintada en la qual s'hi podia llegir «El Valle no se toca».