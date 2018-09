L'Executiu troba fàcil anul·lar el sindicat de treballadores sexuals

El Govern central va afirmar ahir que no troba «difícil» anul·lar el indicat Organització de Treballadores Sexuals (OTRAS), la constitució del qual va aprovar el ministeri del Treball, mentre que les seves promotores van demanar la dimissió «en bloc» de l'Executiu, que no els permetrà sindicar-se. La ministra portaveu, Isabael Celaá, va subratllar que l'Executiu «no accepta de cap de les maneres que hi hagi un sindicat de treballadores del sexe».

«L'Advocacia de l'Estat s'ha posat a estudiar com arreglar aquesta qüestió. No sembla difícil. Hi ha diverses vies, una d'elles sembla la més ràpida, i aquesta farem servir», va asseverar la ministra, que va detallar que la via ràpida serà «la nul·litat de ple dret per revocar» el sindicat. Preguntada per la intenció de l'Executiu de promoure l'abolició de la prostitució, Celaá va recordar que «efectivament es tracta d'una activitat no regulada a Espanya» però va matisar que el Consell de Ministres no va tractar ahir el tema.