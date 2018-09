Troben dos morts dins d'un cotxe al canal d'Urgell

n Els serveis d'emergències van localitzar ahir al matí dues persones mortes a l'interior d'un vehicle que havia caigut en un canal auxiliar d'Urgell, entre els municipis de Bell-lloc d'Urgell i Torregrossa (Pla d'Urgell).

Un veí de la zona va alertar al telèfon d'emergències 112 que hi havia un cotxe dins l'aigua cap a un quart de nou del matí. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius de la unitat subaquàtica dels Bombers de la Generalitat, que van trobar al seu interior dues persones mortes. Tot apunta que el vehicle va sortir de la via i va caure al canal. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha passat. Per tal de retirar el vehicle i els dos cadàvers del canal, es va tancar la resclosa perquè baixi el nivell de l'aigua.