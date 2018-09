18 persones són ferides en l'incedi de l'avió en què viatjaven abans d'aterrar a Sotxi

18 persones van ser ferides en l'incendi de l'avió Boeing 737 de la companyia aèria UTair en què viatjaven després que l'aparell aterrés a l'aeroport de la ciutat russa de Sotxi, segons va informar el ministeri de sanitat rus.

«En aterrar a l'aeroport de Sotxi, el Boeing 737 arribat des de Moscou va sortir de la pista i es va incendiar. Segons dades preliminars, sis persones van resultar ferides», va explicar un portaveu dels serveis d'emergència a l'agència de notícies russa Sputnik.

El portaveu va afegir que quatre dels sis ferits van ser hospitalitzats per cremades greus. El foc dins de l'avió ja havia estat extingit pels bombers.

«De moment, a causa de l'accident han resultat ferides 18 persones, inclosos tres nens. No hi ha morts», va informar l'aerolínia. La nota afegia que «els ferits reben l'assistència mèdica necessària, a l'aeroport, hi està treballant un grup de psicòlegs».