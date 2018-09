Casado alerta de «l'espiral suïcida de crispació»

? El president del PP, Pablo Casado, va dir ahir que «amb emblemes i frases han començat les pitjors pàgines de la història de molts països», i va alertar que cal prendre's seriosament «la confrontació», «l'espiral absurda i suïcida de crispació als carrers de Catalunya». Per això, va criticar el Govern espanyol per «no fer res» mentre «els independentistes generen i tutelen la crispació al carrer, que comença a fer por», i per no ordenar «treure símbols de l'espai públic». «No podem passar dels llaços grocs als negres», va reblar, i va advertir que ja existeix un «conflicte civil als carrers», amb «ciutadans pegant-se pel carrer i sortint a la nit ocults».