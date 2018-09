García Albiol afirma que la justícia no es deixa condicionar

? El president del PPC, Xavier García Albiol, va assegurar ahir que la justícia no es deixa condicionar per les pressions polítiques o socials i que els magistrats prenen les decisions que «més convenen» per respectar l'estat de dret. Albiol va respondre així a les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que en una entrevista a l'ACN va avisar que «un ambient d'hostilitat i ruptura» pot condicionar el judici de l'1-O.