Junqueras demana evitar l'«odi irracional» i fa una crida a la fraternitat de cara al judici de l'1-O

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a la fraternitat per afrontar el judici per la causa de l'1 d'Octubre, que, segons ell, "serà injust" perquè als polítics presos ja se'ls "ha condemnat per avançat".

En una carta publicada aquest diumenge al vespre a El Periódico sota el títol 'Oda a l'amistat', Junqueras ha advertit que "els qui volen apuntalar el règim del 78 a tot preu intentaran convertir l'ocasió en una explosió d'odi irracional". Davant d'això, el líder republicà ha reclamat "convertir els mesos que vindran en una demostració de dignitat serena".

A més, acusa Ciutadans d'intentar "provocar tensió entorn a elements emocionals, com per exemple els símbols". "La seva única esperança de victòria es troba en el fet d'impossibilitar la cordialitat i els bons sentiments entre el republicanisme i les persones que en discrepen", assevera.

Junqueras assegura que el camí cap a la República només pot ser per "vies pacífiques". "No hi ha república sense fraternitat, i la fraternitat només pot néixer de la nostra capacitat de fer-nos amics d'aquelles persones de les quals discrepem", reflexiona en veu alta el líder republicà.

Junqueras ha lamentat que alguns independentistes insultin "crònicament" persones que "critiquen la repressió contra el republicanisme, quan demanen una solució política al conflicte entre els governs català i espanyol".

De fet, assegura que és amic de Joan Herrera, Justo Moliner, Eugenia Parejo, Jaume Asens, Gemma Ubasart i Jordi Évole i diu que li agradaria que Joan Manuel Serrat o Elisenda Alamany arribessin a comptar-lo "entre els seus amics, algun dia". "Aconseguirem la República fent-nos dignes del somni fraternal de Schiller", conclou el líder d'ERC.