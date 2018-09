L'afer dels maltractaments laborals aparta Lluís Pasqual del Teatre Lliure

Lluís Pasqual va presentar ahir la seva dimissió com a director del Teatre Lliure. Pasqual ho va formalitzar a través d'un escrit al patronat de l'entitat, segons va confirmar l'Ajuntament de Barcelona. «Lamentem aquesta decisió, ja que teníem ben encarrilada la transició en els propers dos anys, i treballarem perquè a la reunió del patronat del proper dia 14 de setembre es trobi la manera que tot plegat no posi en perill la bona tasca feta fins ara ni la programació ja prevista», van assenyalar fonts del consistori barceloní, que aposta també per convocar un concurs públic per escollir la nova direcció i agraeix la «bona tasca» de Lluís Pasqual en els darrers anys i en la història del Lliure.

Pasqual plega després d'un estiu convuls amb la denúncia a principi de juliol del col·lectiu Dones i Cultura, que agrupa unes 800 professionals de la cultura, que exigia el seu cessament per les seves maneres de fer «despòtiques i de mals tractes».



Tracte vexatori

En el text, fet públic el passat 11 de juliol, el col·lectiu sostenia que les denúncies sobre el «tracte vexatori» que Pasqual mostra «de manera sistemàtica» envers els treballadors han estat una «constant» en els espais de trobada del col·lectiu. En paral·lel, un centenar de personalitats del món del teatre van signar l'endemà un contramanifest en suport al fins ara director del Lliure. Entre els signants, hi havia noms destacats com ara els de les actrius Núria Espert, Rosa Maria Sardà i Emma Vilarasau i els dels actors Jordi Bosch, Eduard Fernández i Antonio Banderas, entre d'altres.

Aquest centenar de signants van sortir en defensa de Lluís Pasqual «com a membres d'equips artístics i tècnics de muntatges dirigits per ell» o com a «professionals del món del teatre i de la cultura» que han treballat o col·laborat amb ell.

En el text de suport a Pasqual, a part dels noms ja esmentats, hi havia el d'altres personalitats del món de la cultura, com ara l'artista plàstic i escenògraf Frederic Amat, la directora, coreògrafa i ballarina Sara Baras o l'escenògraf i especialista en vestuari Alejandro Andújar.



Un teatre «dividit»

Segons va detallar a TV3 el president del patronat del Teatre Lliure, Ramon Gomis, en la carta de dimissió Pasqual nega els fets que se li imputen però assegura que no pot continuar al capdavant d'un Lliure «dividit».

Segons el que va ser un dels fundadors del Lliure fa 40 anys, el debat públic dels darrers dos mesos «ha contaminat l'equip humà» del teatre i li ha fet perdre el suport necessari per continuar al capdavant del projecte.

Pasqual abandona la direcció sense acabar el seu contracte, que expirava al final de la pròxima temporada, i renuncia a la renovació que li havien proposat per dues temporades més fins al 2021. La nova programació del Teatre Lliure, que es va presentar a final de juny, incloïa dues representacions dirigides per Pasqual, entre les quals hi havia l'obra El sueño de la vida.



Reaccions polítiques

Una de les primeres personalitats polítiques que va reaccionar a l'adeu sobtat de Pasqual al capdavant del Lliure va ser l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. «El Teatre Lliure és i seguirà sent un referent imprescindible de l'escena teatral mundial, com ho ha estat sota la direcció de Lluís Pasqual, un imprescindible a qui Barcelona estimarà i reconeixerà sempre. Gràcies, Lluís», va afirmar Colau a Twitter.