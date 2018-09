L'autòpsia del cadàver trobat a Sils no revela la causa de la mort

L'autòpsia feta al cadàver que es va trobar aquest divendres a la urbanització de Vallcanera de Sils no revela quines han estat les causes de la mort. El cos va aparèixer embolicat en una bossa de plàstic i una corda al voltant del cap per subjectar-la. De moment, tampoc s'ha pogut aclarir la identitat de la persona, tot i que els investigadors sospiten que podria ser la dona de 62 anys que està desapareguda des del novembre de l'any passat. Segons ha pogut saber l'ACN, algunes amigues havien alertat que la dona no responia a les trucades.