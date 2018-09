Rufián considera que una llista unitària a Barcelona és un error

El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés Gabriel Rufián considera que fer una llista unitària a les municipals del 2019 a l'Ajuntament de Barcelona només serviria per «regalar» l'alcaldia a Ada Colau. Rufián considera que una aliança entre PDeCAT i ERC suposaria «donar moltes excuses» a l'òrbita de Podem per «acusar» l'independentisme i «desgastar-lo» perquè no guanyi. «Per arribar a segons qui que ens veu amb simpatia però que li grinyolen algunes coses, hem de permetre que pugui escollir», va assenyalar. El diputat concreta que «el més important» és que «siguem molts» qui defensem el mateix entre opcions diferents. «A vegades pensem que hi ha una fórmula màgica per guanyar, i no és així», va apuntar.

El diputat també va advertir Pedro Sánchez que si torna a aplicar l'article 155 l'«única cosa que aconseguirà serà perdre Catalu-nya». «Li demano que no participi en aquesta deriva hooligan i lepenista de Rivera i Casado», va reblar Rufián. I va recordar que els vots favorables d'Esquerra a la moció de censura no eren «un aval» a Sánchez, sinó un «no rotund a Mariano Rajoy, a lladres i carcellers. Tant de bo recordessin articles com el 47 o el 125, però no el 155», va etzibar.