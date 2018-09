Sánchez confia en un acord amb Podem per aprovar els pressupostos

El president del Govern, Pedro Sánchez, és optimista respecte a l'aprovació del projecte de llei de pressupostos del 2019 sobre la base d'un acord amb Podem, al qual creu que es pot sumar una majoria suficient al Parlament perquè tiri endavant.

Sánchez, en una conversa informal amb els periodistes en el vol de tornada de la seva gira llatinoamericana, va mostrar-se optimista respecte als comptes del pròxim exercici, però va evitar concretar quan té previst el Govern de presentar el corresponent projecte de llei.

El cap de l'Executiu destaca la importància de Podem per aconseguir-ho i assegura que, tot i que el líder d'aquest partit, Pablo Iglesias, ha estat apartat de la primera línia política per qüestions personals, s'ha mantingut en contacte amb ell per parlar dels pressupostos. A més, dona per feta una propera reunió amb Iglesias quan al secretari general de Podemos li convingui. Sánchez creu possible arribar a un acord amb Podemos respecte a l'avantprojecte pressupostari, a pesar de les diferències posades de manifest aquesta setmana sobre l'augment de l'IRPF a les rendes més altes. Sánchez continua defensant que només s'apugi aquest impost per a les rendes superiors a 150.000 euros perquè creu que és el més raonable.

El que garanteix Sánchez, tal com va subratllar en una roda de premsa a Bogotà aquesta setmana, és que no s'augmentarà aquest impost per als que guanyin 60.000 euros anuals, ja que considera que és un sou «de les classes mitjanes».

Tot i les discrepàncies amb Podemos al voltant d'aquest assumpte, Sánchez no creu que això pugui fer fracassar les negociacions amb aquest partit i reitera la importància d'arribar a un acord.