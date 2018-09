Torra explora el diàleg amb Sánchez «amb totes les conseqüències» però no tanca la porta a la desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que està disposat a explorar les expectatives de diàleg amb el govern espanyol amb "totes les conseqüències que calgui" i ha reiterat la demanda a Sánchez perquè concreti la seva oferta per Catalunya. En una entrevista al Punt Avui TV, Torra ha qualificat de "decebedora" la comissió bilateral i ha constatat que per anar-hi i "fer-se fotos" no hagués calgut la trobada.

Per la seva banda, a la mateixa entrevista l´expresident Carles Puigdemont ha lamentat que el govern espanyol "no compleixi" els pactes que s´han tancat "amb grans esforços", i ha posat d´exemple la junta de seguretat del 2017. Torra ha apuntat que "no renuncia a res" pel que fa a la desobediència i al "preu que han pagat" els anteriors responsables del Govern.