El Tribunal Suprem del Brasil rebutja la candidatura presidencial de Lula

El Tribunal Suprem Electoral del Brasil va dictaminar divendres que l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, que és a la presó, no podrà presentar-se aquest any a les eleccions presidencials per haver estat condemnat per corrupció. La sentència, emesa per una majoria de quatre vots a favor i un en contra, aclareix alguns dels dubtes que envolten aquests comicis, els més tensos que viu el país en dècades.

«El que està en joc avui és la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i la Constitució», va assenyalar el jutge Og Fernández davant el tribunal en fonamentar el seu vot perquè Lula no pugui ser electe.

El jutge Admar Gonzaga, que com a advocat va treballar per a la campanya del 2010 de l'apadrinada i successora de Lula, Dilma Rousseff, va emetre el vot decisiu en el 6-1 que va segellar l'exclusió de la icona esquerrana dels comicis presidencials.

Els advocats de l'expresident ja han declarat que recorreran la decisió del tribunal davant el Suprem. Lula da Silva lidera gairebé totes les enquestes.