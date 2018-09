Valtònyc creu que serà extradit però només pel delicte d'amenaces

El raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, creu que Bèlgica acceptarà la seva extradició a Espanya però només pel delicte d'amenaces i no pels d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. "L'escenari més probable que passi és que Bèlgica només em pugui extradir per sis mesos de presó, que és el delicte d'amenaces", ha assenyalat Valtònyc aquest diumenge al 'Via Lliure' de Rac1. De fet, el raper mallorquí es mostra "tranquil" el dia abans que el jutge de Gant decideixi sobre el seu futur.

"Per guanyar a Espanya només fa falta que la cagui i aquesta l'està cagant", ha etzibat Valtònyc, que afirma que sigui quina sigui la decisió dels tribunals els seus advocats podran apel·lar. "El recorregut serà llarg, no hi haurà una extradició automàtica i hi haurà un judici, que és molt més del que han pogut gaudir els 'Jordis' i els consellers empresonats", ha comentat el raper, que considera que la justícia belga dona moltes més garanties que l'espanyola perquè "no està polititzada".

"Aquí no s'aplica la llei segons la ideologia política. I a diferència d'Espanya no tenen antecedents d'una dictadura feixista", ha comentat Valtònyc, que considera que amb la seva presència a Bèlgica ha aconseguit internacionalitzar el seu cas i aplanar el camí als altres rapers condemnats per l'Audiència Nacional. "Estic fent moltes coses que a la presó no hauria pogut fer", ha reflexionat en veu alta Josep Miquel Arenas, que s'ha mostrat convençut que el seu cas arribarà finalment al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).