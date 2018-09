Les vendes del comerç detallista cauen el 0,6 % arreu de l'Estat

Les vendes del comerç minorista van caure el juliol el 0,6 % respecte al mateix mes del 2017, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els comerciants asseguren que la pèrdua de poder adquisitiu és un dels factors que explica la caiguda de les vendes.

Per a la Confederació Espanyola de Comerç, aquestes dades s'expliquen per la política de descomptes continuats durant tot l'any per part de les grans cadenes, que perjudiquen el petit comerç, especialment en el sector tèxtil, que tenia una gran quantitat d'existències acumulades per la climatologia que va retardar les compres.

Segons el president de la CEC, Manuel García-Izquierdo, és obligatori «reinventar les rebaixes» perquè «tornin a ser atractives» canviant la durada o el tipus de descomptes. García-Izquierdo assegura que espera que la «pròxima trobada» amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, serveixi perquè es prenguin «mesures urgents que recondueixin aquesta difícil situació», ja que està «en joc el model comercial d'Espanya».