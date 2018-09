Alerta per fortes pluges aquesta tarda a les comarques centrals

Arriba setembre i ho fa amb fortes pluges, ja que aquesta primera setmana estarà marcada per la inestabilitat meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat per aquest dilluns una nova tarda de tempestes a bona part del país.



La prealerta del pla INUNCAT per previsió pluges intenses aquesta tarda-nit al Pirineu i Prepirineu, comarques de Girona, Terres de l'Ebre i interior de Barcelona. Les tempestes seran fortes a partir del migdia i poden arribar a descarregar més de 20 litres en mitja hora entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.



Protecció Civil ha posat el pla Inuncat en fase de prealerta per les fortes pluges que s'esperen. I ha informat a Twitter sobre l'activació del pla d'inundacions:





