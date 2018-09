Els camions eviten l'N-340 des de l'entrada en vigor del desviament

El tram de l'N-340 des d'Altafulla a Vilafranca del Penedès va rebre pocs camions des de l'entrada en vigor, ahir, del reial decret que obliga els camioners a desviar-se per l'AP-7.

Des de les 12 de la nit els Mossos d'Esquadra, en un control informatiu a l'Arc de Berà, van alertar els camioners de la restricció. El cap de torn de Trànsit de Tarragona, Xavier Ferrer, va afirmar que van aturar-ne «pocs», atesa l'àmplia informació difosa tant pels sindicats com per les patronals del transport. A més, va assegurar que «avui tampoc és un dia per valorar si la mesura anirà bé perquè és un dia de poc transport dels vehicles de tercera categoria. Dilluns serà la prova de foc».



Una mesura «positiva»

Des de les Terres de l'Ebre, el delegat de la Generalitat, Xavier Pallarés, va assegurar a l'ACN que el desviament de camions és una mesura «positiva» com a «solució immediata». Tot i així, va insistir a reclamar al ministeri de Foment que inverteixi a construir una autovia que serveixi com a via ràpida alternativa i gratuïta a l'N-340 i a l'AP-7.

Segons el cap de torn de Trànsit a Tarragona, de les 12 de la nit fins al matí d'ahir només van alertar sis camioners de la prohibició de circular per l'N-340 en el seu pas entre els municipis d'Altafulla i Vilafranca. Entre aquests, un conductor procedent de Letònia que desconeixia la mesura i a qui els agents van informar de l'obligatorietat de transitar per l'autopista en aquest tram.

Tot i que Ferrer va assegurar que la gran majoria de transportistes coneixen la mesura, va justificar que els pocs que la van ignorar és perquè no n'eren conscients. «Entenem que no ho sabien», va respondre Ferrer. De moment, els camioners informats van reaccionar positivament, segons l'agent. «No els denunciem, només els fem girar i la reacció és bona», va dir Ferrer.

La policia catalana té previst mantenir durant els pròxims dies controls informatius, de 24 hores, a fi d'informar els camioners de la nova mesura aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres.