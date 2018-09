Casado proposa suprimir la «sectària» Llei de la Memòria Històrica

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va proposar ahir suprimir una «sectària» Llei de la Memòria Històrica i substituir-la per una llei de la concòrdia que «reivindiqui la transició constitucional». «Proposarem a les Corts una llei de concòrdia que reivindiqui la transició constitucional i que derogui la sectària reescriptura de la història, que llança palades de rancor sobre la societat espanyola», va dir, i va destacar com la paraula «concòrdia» és la que apareix a l'epitafi de la tomba d'Adolfo Suárez.

Casado va recordar la Transició com un moment on «va haver-hi grandesa moral, sentit de la història, reconciliació i concòrdia» i es va enterrar «per sempre el conflicte civil». «Ni va haver-hi ocultació, ni va haver-hi submissió, ni va haver-hi por», va assegurar.

El president del PP va qualificar la Comissió de la Veritat proposada pel president del Govern, Pedro Sánchez, de «mascarada orweliana d'altres règims, altres èpoques i altres latituds», i la va incloure a l'«agenda excèntrica» similar a la de Rodríguez Zapatero el 2004, quan «gratuïtament» creava «confrontació entre espa-nyols, impulsada pel Govern».

Paral·lelament, el president del PP va anunciar que la nova fundació del partit, Fundació Concòrdia i Llibertat, estarà presidida pel fill gran d'Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana. «Una fundació que ha d'albergar debats amb els millors experts del nostre país i del continent europeu, que generin les millors idees, que són les que sempre mouen el món amb una agenda ambiciosa, reformista, transformadora però assenyada, i responsable, perquè cal seguir donant llum i aigua mentre transformem Espanya», va destacar.

Per part seva, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid i secretària de Política Municipal, Begoña Villacís, considera que la proposta del Govern d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos és «una cortina de fum per no afrontar els problemes que té Espanya». Villacís va assenyalar que si l'Executiu vol dur a terme l'exhumació «ho té fàcil», però en tot cas ha de triar «la fórmula cor-recta».