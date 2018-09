Conferència de Quim Torra: el tret de sortida a una tardor decisiva per recuperar la iniciativa política

El president de la Generalitat, Quim Torra, donarà aquest dimarts a la tarda -a una setmana justa de la Diada 2018- el tret de sortida a una tardor decisiva a partir de la conferència 'El nostre moment' (19 h al TNC). El cap de l'executiu pretén que la ponència serveixi per recuperar la iniciativa política. Torra, després de perfilar la conferència amb els consellers, Carles Puigdemont i líders polítics empresonats i a "l'exili", busca el "mínim comú denominador" del sobiranisme per aplicar el mandat de l'1-O i el 21-D. També s'espera que llenci un missatge al president espanyol, Pedro Sánchez -amb qui es reunirà a l'octubre-, de qui n'espera fets concrets per solucionar amb política el conflicte entre Catalunya i l'Estat. La conferència servirà per encarar una tardor que commemorarà el primer aniversari de l'1-O i on s'espera el judici per la causa del referèndum. Tot plegat, enmig de l'advertència de Sánchez de tornar a aplicar el 155, i amb la determinació de Torra per trobar "finestres d'oportunitat", crear nous moments i tenir preparats "plans de contingència" per implementar la República.

S'espera que Torra reivindiqui l'1-O, el 3-O i la declaració d'independència del 27-O. El president, que ja ha avançat que no acatarà una sentència condemnatòria del Suprem sobre la causa del referèndum, manté l'oferta de diàleg a Sánchez, així com l'aposta per un referèndum acordat. Torra també ha avisat que està disposat a anar "fins al final" amb una majoria social que ja considera "suficient" per culminar el seu objectiu de la investidura: passar de la "restitució" a la constitució de la República. El cap de l'executiu també ha apuntat que a la conferència no hi presentarà cap full de ruta, sinó l'aposta per tenir enllestits "plans de contingència" en diferents escenaris. Torra feia ahir una crida a fer "una marxa" pels drets civils del país i pel dret a l'autodeterminació.

Les advertències de Sánchez de tornar a aplicar el 155 en cas que Torra mantingui l'aposta de la unilateralitat i la ruptura també marcaran les properes setmanes. Sobretot després que Cs, PP, PSOE i el PSC li donessin suport, tal com va expressar el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, entrevistat a l'ACN.

«Més enllà del Govern»



Torra ja va exposar les línies bàsiques de la seva conferència als membres del Govern, durant el Consell Executiu del 28 d'agost. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, va assegurar que els consellers van respondre que consideraven que l'enfoc reflecteix el pensament i l'actitud del Govern. Torra ha constatat avui que la conferència "recull les veus" del seu executiu Govern però que alhora va "més enllà" del Govern. S'espera que el pla d'acció de l'executiu no es presenti demà, sinó al llarg del setembre, al marge de la conferència al TNC. A mitjans d'agost Torra va fer diverses visites als "presos polítics" per exposar l'estructura de la seva ponència, per recollir-ne aportacions.

El president de la Generalitat ha avançat que, amb la conferència, pretén "reprendre la iniciativa" política i passar de la fase de la restitució de les institucions a "una altra fase". També s'espera que Torra faci autocrítica, en el sentit que la declaració d'independència del 27-O no va arribar amb tanta estratègia com la que hi havia l'1-O. El president insistirà en com l'independentisme ha d'estar prou preparat per afrontar els propers reptes i encarar els embats amb l'Estat. Sobretot tenint en compte el judici als presos encausats pel referèndum.

Torra també ha anat remarcant que, després dels esdeveniments dels darrers mesos, els catalans ara ja saben fins on han d'estar disposats a arribar si volen "vèncer" l'Estat. El president demana, en aquesta línia, que la ciutadania faci "sacrificis" i tingui capacitat de "resistència i tenacitat".

«Missatge a Sánchez»



La conferència de Torra també servirà per emplaçar el president espanyol, Pedro Sánchez, a prendre mesures "polítiques" per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El cap de la Generalitat insisteix que el president espanyol ha de demostrar amb "fets" i no amb gestos i simbolismes que hi ha hagut un canvi a la Moncloa després de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Torra constata que el seu mandat ha de culminar amb la República -tot complint els mandats de l'1-O, el 27-O i el 21-D-, i pressiona així Sánchez per moure fitxa.

Torra espera que el president espanyol s'obri a debatre sobre un referèndum vinculant o altres propostes polítics. Això sí, el cap del Govern deixarà clar que la solució no passa per una consulta que doni més "autogovern" a Catalunya.

Finalment, no s'espera que Torra faci cap menció a la Crida Nacional, el nou espai polític que impulsa amb Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.