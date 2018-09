Detenen una dona a Guadalajara per matar la seva parella a punyalades

Una dona de 27 anys va ser detinguda ahir com a presumpta assassina d'un home de 28 que va morir al Casar (Guadalajara) per una ferida d'arma blanca. La víctima havia estat denunciada el maig del 2017 per maltractaments per part de la presumpta agressora i tenia una ordre d'allunyament, la vigència de la qual s'acabava avui.

Cap a 2/4 de 8 del matí, el centre de salut del municipi va sol·licitar al 112 una UVI per a un ferit d'arma blanca que havia arribat pels seus propis mitjans al centre sanitari, tot i que finalment va perdre la vida.

L'alcalde del Casar, José Luis González, va confirmar que l'home de 28 anys tenia antecedents per maltractaments i que els fets es van produir després d'una discussió entre la víctima i l'agressora. Segons va assenyalar González, el fet que tant la víctima com la suposada autora de l'agressió fossin veïns de la localitat és «especialment trist». També va recordar que els fets van tenir lloc quan el municipi està celebrant les seves festes. Un regidor de l'Ajuntament del Casar va apuntar que era una parella que havia estat residint a Casar però després va marxar a Madrid i van tornar de nou al municipi fa tres mesos, on residien en una urbanització.