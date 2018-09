La justícia belga ajorna la decisió sobre l'extradició de Valtonyc al dia 17

El jutjat de Gant (Bèlgica) encarregat de dirimir sobre el lliurament a Espanya del raper mallorquí José Miguel Arenas Beltrán, més conegut com Valtonyc, ha ajornat la decisió sobre l'extradició al dia 17.

Valtonyc ha comparegut avui per segona vegada davant un tribunal belga i ha quedat en llibertat. El jove està condemnat a Espanya a tres anys i mig de presó pels delictes d'apologia del terrorisme i humiliació a les víctimes, injúries a la Corona i amenaces de mort a Jorge Campos.

La defensa del músic ha insistit en les seves al·legacions que aquest no va cometre terrorisme i va ser condemnat per simples delictes d'opinió. L'Audiència Nacional va reconèixer en un escrit lliurat al tribunal de Gant que va cometre un error en emplenar l'euroordre, on figura que Arenas està reclamat per terrorisme. Valtonyc recorrerà la decisió sigui la que sigui.