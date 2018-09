Un jutge imputa tres policies per la seva actuació «desproporcionada» l'1-O a Barcelona

El jutge de Barcelona que investiga les càrregues de l'1-O ha citat com a imputats tres agents de la Policia Nacional per la seva actuació a l'Escola Pau Claris de la capital catalana, en considerar que van procedir en determinats moments de manera "clarament desproporcionada i fins i tot perillosa".



En un acte, en el que ha tingut accés Efe, el titular del Jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha acordat citar com investigats pels delictes de lesions i contra la integritat moral, en una data encara per concretar, a tres agents de la Policia Nacional, un dels quals ja estava imputat per la seva actuació a l'Escola Mediterrània de Barcelona.





El jutge que instrueix la causa per les càrregues de l'1O cita en qualitat d'investigats a 3 agents de @policia per possibles delictes contra la integritat moral en l´institut Pau Claris



?? Un d'ells també està sent investigat per la seva actuació a l'escola Mediterrània pic.twitter.com/s0ts5Je20p — IRIDIA (@centre_IRIDIA) 3 de setembre de 2018

De fet, la imputació d'aquest agent per la seva actuació en aquests dos punts de votació de l'1-O a Barcelona ha obligat el jutge a suspendre la seva declaració, que havia fixat per a aquest dimecres, 5 de setembre, quan havia citat com investigats a aquest policia i a un altre membre de la policia Nacional per la seva actuació a l'Escola Mediterrània.

Un dels agents de la Policia Nacional imputat per la seva actuació a l'Escola Pau Claris és el que, segons detalla el jutge, apareix al vídeo agafant de la mà i arrossegant diversos esglaons per una escala a Marta T., l'activista que va denunciar tocaments i lesions per part de la policia.