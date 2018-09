Es mantenen les esperances d'un acord aquest octubre

? La UE i Londres continuen els contactes per aconseguir un acord a temps que permeti una sortida «ordenada» del Regne Unit el març de l'any que ve, tot i que el pacte hauria de tancar-se com a molt tard aquest octubre, tot i que persisteixen divergències importants entre les parts. El paper del Tribunal de Justícia de la UE i la frontera a l'Úlster serien els principals esculls que quedarien per resoldre.